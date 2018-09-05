В Минске у предпринимателя изъяли 650 пар обуви без маркировки

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у предпринимателя изъято более 650 пар обуви без контрольных знаков, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.
Во время проверки сотрудники ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска установили, что предприниматель в торговом павильоне по улице Бурдейного хранил и продавал обувь без контрольных знаков.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.12.35 КоАП (нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками). Изъятый товар до решения суда находится на ответственном хранении у предпринимателя.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за предоставление недостоверных данных для процедуры госрегистрации продукции.-0-
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