26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у российского музыканта нашли гашиш, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Один из солистов музыкальной группы из Красноярска, приехавшей в Минск на гастроли, был задержан 23 апреля. У 29-летнего молодого человека были обнаружены наркотики. "Он привлек внимание милиционера, когда хотел пройти на мероприятие в честь образования одного из столичных футбольных клубов. Оперативник сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения. В сумке у молодого человека был обнаружен тубус для фотопленки, где были два свертка из фольги с веществом внутри", - рассказали в ГУВД.

Специалисты Центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз установили, что спрессованное вещество коричневого цвета из свертков - гашиш. Парень был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Он пояснил, что привез наркотик из России, откуда прибыл на гастроли тура со своей группой.

В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.-0-