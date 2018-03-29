В Минске устанавливают обстоятельства убийства женщины в ее квартире

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По имеющимся данным, вечером 27 марта в квартире по месту жительства в доме по улице Тухачевского в Минске обнаружено тело женщины с ножевым ранением в области грудной клетки. Об этом в правоохранительные органы и скорую помощь сообщил супруг потерпевшей.
Во время осмотра следователи с участием судебных экспертов изъяли вещественные доказательства, по которым назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий 43-летний знакомый убитой, который перед возникшим конфликтом распивал с ней спиртные напитки.
Мужчина задержан сотрудниками патрульно-постовой службы милиции районного управления неподалеку от места происшествия. Из-за наличия ножевого ранения он госпитализирован в учреждение здравоохранения с конвойным сопровождением.
Следствие выясняет обстоятельства преступления, в том числе связанные с получением подозреваемым телесных повреждений.
Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.-0-
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