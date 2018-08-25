В Минске в карьере утонул 15-летний подросток

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в запрещенном для купания карьере на улице Горецкого утонул 15-летний подросток. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о происшествии поступило 24 августа в 15.06. В 15.37 работники республиканского отряда специального назначения обнаружили и вытащили из воды 15-летнего подростка без признаков жизни. Выяснилось, что школьник приехал в Минск из Бешенковичей (Витебская область).
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МЧС напомнили, что купание в техническом водоеме по улице Горецкого в Минске запрещено.-0-
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