В Минске в карьере утонул 15-летний подросток

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в запрещенном для купания карьере на улице Горецкого утонул 15-летний подросток. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о происшествии поступило 24 августа в 15.06. В 15.37 работники республиканского отряда специального назначения обнаружили и вытащили из воды 15-летнего подростка без признаков жизни. Выяснилось, что школьник приехал в Минск из Бешенковичей (Витебская область).

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС напомнили, что купание в техническом водоеме по улице Горецкого в Минске запрещено.-0-