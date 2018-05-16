В Минске в отношении директора компании возбуждено 17 уголовных дел по подозрению в мошенничестве

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор столичного ЧТУП подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено 17 уголовных дел, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска выявили ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 55-летний минчанин, директор столичного ЧТУП. "В настоящее время в отношении задержанного возбуждено 17 уголовных дел по ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество), потерпевшими в которых оказались предприниматели со всей республики", - рассказал начальник ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска Юрий Пицко.

Правоохранители пояснили схему работы столичного ЧТУП, директор которого в настоящее время подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Компания оформляла договор поставки товарно-материальных ценностей с поставщиком. Одновременно происходил поиск конечного потребителя. Фигурант, который выступал как посредник, арендовал помещение в Минске. Дополнительных складов, стоянок и прочего у него не имелось. Поэтому главное во всех сделках было как можно быстрее передать товар. Что касается оплаты, то от дебиторов на счет злоумышленника поступали платежи в небольших суммах в счет погашения первоочередных платежей: аренда, налоги, коммунальные услуги. Деньги кредиторам он переводил, однако суммы, как правило, не погашали всю задолженность. Оставшееся он обещал вернуть в ближайшее время, но долги до сих пор не погашены. На территории Фрунзенского района столицы от действий директора пострадали два предприятия. В одном случае предметом спора оказалось неоплаченное пиво на сумму более Br45 тыс., в другом - продукты питания на сумму, превышающую Br20 тыс.

Кроме того, установлено, что в 2016-2017 годах Экономическим судом Минска в отношении ЧТУП вынесен ряд решений о взыскании задолженности перед множеством юридических лиц Беларуси.-0-