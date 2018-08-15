15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в пожаре на СТО пострадал мужчина, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Ленинский районный отдел Следственного комитета столицы возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего директора предприятия, которое занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей. "Установлено, что 9 августа в помещении предприятия 33-летний рабочий выполнял ремонтные работы, в результате которых его одежда покрылась горюче-смазочными веществами. В процессе работ произошло возгорание, повлекшее причинение потерпевшему не менее 45% термических ожогов тела, с которыми он был госпитализирован", - проинформировали в Следственном комитете.

Следователи вмесите со специалистами экспертно-криминалистического отдела по Ленинскому району (Минска) Государственного комитета судебных экспертиз и экспертами отдела пожарно-технических экспертиз управления ГКСЭ по Минску провели осмотр места происшествия. "Изъята документация предприятия и объекты для проведения комплекса экспертных исследований, по результатам которых будет установлена причина пожара. В отношении потерпевшего мужчины следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам столичного управления ГКСЭ. Предстоит установить характер и степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему", - добавили в СК.

В отношении руководителя предприятия, допустившего ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по обеспечению правил пожарной безопасности, возбуждено уголовное дело по ст. 428 (служебная халатность) УК.

Расследование продолжается.-0-