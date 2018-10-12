В Минске во Дворце водного спорта умер мужчина

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина умер в минском Дворце водного спорта, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчине 1954 года рождения 11 октября стало плохо во время плавания, и он умер. По предварительной информации, у него были проблемы со здоровьем. "Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причину смерти установят специалисты Госкомитета судебных экспертиз", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-