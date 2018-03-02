В Минске во время спецрейдов задержаны 7 нелегальных мигрантов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция задержала 7 нелегальных мигрантов во время специальных рейдов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД провели рейды в развлекательных заведениях, местах общественного питания, а также на территории Ленинского района столицы на предмет законности нахождения в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Всего милиционеры отработали 18 заведений и 84 частных адреса. По результатам проделанной работы выявлено и задержано 7 иностранных граждан, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранцев. Они были привлечены к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.-0-