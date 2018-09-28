В Минске во время сварочно-кузовных работ в гараже произошел взрыв

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время сварочно-кузовных работ в гараже произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о взрыве в гараже на улице Прушинских поступило спасателям 27 сентября около полуночи. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что двое мужчин проводили сварочно-кузовные работы автомобиля "Хонда Цивик". В результате произошла вспышка паров бензина. Один мужчина получил ожоги 18% тела, второй - травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
Причины происшествия устанавливается. -0-
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