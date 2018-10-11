В Минске водитель Audi пытался сбежать после столкновения с машиной и деревом

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки пытался сбежать с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель автомобиля Audi Q7 ехал по пр.Рокоссовского со стороны ул.Малинина в направлении ул.Плеханова. "Он не справился с управлением и врезался в припаркованную Honda. Та от удара въехала в стоявший рядом микроавтобус Iveco, - рассказали в ГАИ. - Затем Audi врезалась в дерево". Пострадавших нет.
Водитель Audi Q7 попытался скрыться с места ДТП. Мужчина был задержан сотрудниками отдела ГАИ Ленинского РУВД во дворе дома на пр.Рокоссовского.-0-
Фото ГАИ Минска
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