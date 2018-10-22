В Минске водитель отвлеклась на ребенка и врезалась в авто

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель спровоцировала ДТП, отвлекшись на плачущего ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 22 октября около 10 утра на перекрестке улиц Кириенко и Пономаренко. Водитель автомобиля "Киа", 1981 года рождения, поворачивала налево, но отвлеклась от управления, из-за чего выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на автомобиль "Опель". Тот в результате столкновения врезался в троллейбус, а "Киа" перевернулась. Как пояснили в ГАИ ГУВД, в "Киа" в детском удерживающем устройстве находился ребенок, который плачем и отвлек водителя. Пострадавших в ДТП нет, проводятся разбирательства.

В столичной Госавтоинспекции подчеркнули, что причиной ДТП нередко становится недопустимое поведение участников дорожного движения: беспечность, недисциплинированность, а порой и нежелание соблюдать правила своей безопасности. ГАИ напоминает всем водителям о необходимости быть очень внимательными и осторожными, находясь за рулем. Автолюбителям необходимо также следить за своим самочувствием.-0-