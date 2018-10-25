В Минске возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя маршрутки неизвестными

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным районным отделом Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя маршрутки неизвестными, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько.

Как стало известно, водитель маршрутки ехал по улице Орловской от Комаровского рынка в сторону Сухарево. Пытаясь объехать впереди стоящий трактор, он выехал во вторую полосу и снова вернулся в правую. Через некоторое время выезд маршрутки заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители и ударили мужчину кулаком в лицо. Нападавшие скрылись. "Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси (хулиганство, совершенное группой лиц).

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленников", - рассказал Илья Босько.-0-