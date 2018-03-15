В Минске выявлены лжепредприниматели, обещавшие украинский диплом по программированию

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции пресекли деятельность группы белорусов, которые организовали в Минске обучение от украинского университета, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Лжепредприниматели предлагали белорусам платное обучение программированию на белорусском языке с последующей выдачей диплома о высшем образовании украинского образца. В итоге они набрали 34 человека на заочную форму. Началась учеба, занятия и сессии проводились в арендованных административных помещениях. При этом в Беларуси филиал украинского вуза в установленном порядке не зарегистрирован, у него не было лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации.

Один из организаторов ранее являлся младшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории факультета БГУ. К проведению занятий привлекались преподаватели белорусских вузов.

Стоимость четырехлетнего обучения составляла $600. Эти средства организаторы филиала вуза присваивали. До сих пор никто из оплативших обучение не получил обещанного диплома. Причем тех, кто начал учебу еще 3 года назад, оставили на второй год на втором курсе, следовательно, им пришлось доплатить за свое обучение.

Благодаря вмешательству финансовой милиции деятельность нелегального филиала прекращена. В марте 2018 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).-0-