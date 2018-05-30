30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за сутки в ДТП пострадали двое детей, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Вчера около 21.30 33-летняя водитель автомобиля Renault во дворе по ул.Сырокомли сбила 8-летнюю девочку, которая выбегала из-за припаркованного автомобиля.

Еще одно ДТП произошло вчера около 20.57. 41-летняя водитель автомобиля Geely на ул.Кулибина сбила 6-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Детей госпитализировали в РНПЦ детской хирургии.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.-0-