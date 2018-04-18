В Минске за взятку в $24 тыс. задержан антикризисный управляющий

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции по факту получении взятки в особо крупном размере ($24 тыс.) задержали антикризисного управляющего коммерческой организации Минска. Такая информация размещена на сайте Комитета государственного контроля.

Решение о ликвидации фирмы было принято в январе 2018 года в связи с тяжелым финансовым положением. Для этого решением собрания учредителей был привлечен антикризисный управляющий. На тот момент организация имела значительную задолженность перед другими субъектами хозяйствования за поставленные товарно-материальные ценности, проведенные строительно-монтажные работы и оказанные услуги.

"Однако учредители не торопились выполнять свои обязательства перед кредиторами - их цель заключалась в выводе имущества и денежных средств из организации. Для этого требовалось составить фиктивные документы по имеющейся дебиторской задолженности, а также уговорить ликвидатора. За благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию, а именно за невыполнение своей обязанности по взысканию дебиторской задолженности в размере свыше Br218 тыс., антикризисным управляющим была получена взятка $24 тыс.", - рассказали в КГК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Подозреваемый заключен под стражу.-0-