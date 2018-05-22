В Минске задержали эксгибициониста из Мостов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Минске задержала эксгибициониста, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Девушка прогуливалась по ул.Ильянской, когда к ней обратился мужчина с приспущенными брюками. Он просил снять его на мобильный телефон. Испугавшись, девушка убежала и обратилась в милицию, - рассказали в ГУВД. - Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения на данной улице. Выяснилось, что мужчина скрылся с места преступления на автомобиле".

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель города Мосты, который приехал в столицу для продажи автомобиля. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство).-0-