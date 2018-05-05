5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали пьяного водителя, который вез своих детей на кружок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 11.50 на улице Ваупшасова сотрудники ГАИ остановили автомобиль Chevrolet под управлением мужчины 1982 года рождения. Кроме водителя в машине находилась его супруга и двое малолетних детей, которых они везли на кружок.

"Медосвидетельствование установило, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле). Инспектора отстранили его от управления и отвезли детей к месту назначения", - рассказали в ГАИ. Это был четвертый нетрезвый водитель, задержанный сегодня в Партизанском районе столицы.-0-