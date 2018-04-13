В Минске задержали подозреваемого в сдаче в субаренду за наличный расчет торговых мест на Комаровском рынке

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали мужчину, подозреваемого в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности на территории Комаровского рынка. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

По оперативной информации главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, ранее судимый житель Минского района разработал и реализовал противоправную схему незаконного обогащения. По результатам проверочных мероприятий и первоначальных следственных действий установлено, что мужчина приобрел частное предприятие через подставных лиц без намерения вести предпринимательскую и уставную деятельность. Несколько лет от имени этого предприятия он сдавал в субаренду физическим лицам торговые места на Комаровском рынке за наличный расчет, получив доход в размере не менее Br50 тыс.

Кроме того, подозреваемый осуществлял без государственной регистрации деятельность по предоставлению физическим лицам денег с последующей выплатой вознаграждений за пользование ими, получив доход на сумму не менее $127 тыс.

Также, по данным МВД, фигурант систематически запугивал торговцев на рынке. Он сообщал контролирующим органам сведения, не соответствующие действительности, о неугодных ему лицах, что влекло за собой проведение различного рода ревизий и проверок. За свою лояльность он требовал деньги.

Преступную деятельность на Комаровским рынке мужчина вел с 1991 года. Его "послужной список" внушителен: мошенничество, вымогательство, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, самовольное присвоение звания или власти должностного лица. В 2001 году был осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, после освобождения продолжил заниматься незаконной деятельностью.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Беларуси. По ходатайству следователей с санкции прокурора к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. УСК по Минску возбуждено уголовное дело.

Правоохранительными органами продолжается расследование данного уголовного дела, устанавливаются иные обстоятельства противоправной деятельности.-0-