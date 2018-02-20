В Минске задержали продавца психотропов и его покупателей во время сделки

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали продавца особо опасного психотропного вещества и двух его клиентов прямо во время сделки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Выйти на продавца удалось в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Было установлено, что 19-летний неработающий минчанин приобретал наркотики через интернет-магазин. Закладки забирал на территории Минского района. Далее на территории столицы искал покупателей. В момент очередной сделки по проспекту Независимости он был задержан вместе с 20-летним неработающим минчанином и 36-летним водителем такси. В ходе личного обыска у всех троих обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество общей массой более 5 г.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а его клиентам - до 5 лет лишения свободы.

Ранее таксист привлекался к уголовной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения повторно в течение года после наложения административного взыскания за аналогичное правонарушение.-0-