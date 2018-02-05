В Минске задержали серийного домушника

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена преступная деятельность серийного домушника, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" 31 января задержали 39-летнего мужчину, который проникал в чужие квартиры через незапертые двери. Задержание произошло в момент, когда он праздновал в ресторане день рождения своего приятеля. Накануне он совершил очередную кражу из квартиры жилого дома в Московском районе столицы.

При разбирательстве оперативники уголовного розыска установили причастность мужчины к квартирным кражам, которые были совершены в Минске с января 2018 года. Также устанавливается его причастность к аналогичным кражам, совершенным с октября прошлого года.

"Чтобы попасть в чужие квартиры, злоумышленник заходил за кем-то следом в подъезд, а после ходил по всем этажам и искал незапертые двери. Если это ему удавалось, то он проникал в прихожую и из сумок доставал кошельки, откуда забирал деньги. Если сумок не было, искал деньги в верхней одежде. В одном случае он забрал из комнаты ноутбук, а одна из краж оказалась довольно прибыльной - удалось похитить из кошелька $535 и 20 тыс. российских рублей. Хозяева сразу не обнаруживали пропажу денег и только на следующий день обращались в милицию. Некоторые даже и не знали, что стали жертвой домушника, пока им об этом не сообщили оперативники", - рассказали в ГУВД.

Уже установлено пять эпизодов квартирных краж, совершенных задержанным. Мужчина подозревается в еще десятке аналогичных преступлений, в том числе в кражах из частных домов в Минской области, а также в России. Он ранее судим за имущественные преступления и в общей сложности более 20 лет отбывал наказание за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).

В ГУВД напомнили: чтобы не стать жертвой домушника, нельзя оставлять дверь квартиры открытой, даже просто спускаясь к почтовому ящику или к соседу. Если же после возвращения домой оказывается, что дверь оставалась открытой, следует осмотреться, все ли в порядке. В случае каких-либо подозрений нужно сразу вызвать милицию.-0-