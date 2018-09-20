В Минске задержали серийного карманника

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийный карманный вор задержан в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова.
В Центральное РУВД обратилась минчанка: из ее рюкзака неизвестный вытащил кошелек с примерно Br45. Обстоятельства пропажи имущества женщина пояснить не смогла. Сотрудники милиции установили, что денег она лишилась, когда была в метро.
Сотрудники отдела уголовного розыска криминальной милиции Центрального РУВД установили личность гражданина, который совершил правонарушение. "Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных деяний, неработающий 35-летний житель столицы. Установлена причастность мужчины к совершению серии аналогичных краж на территории Центрального, Октябрьского, Фрунзенского районов Минска", - проинформировала Елена Свиридова.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) УК. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-
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