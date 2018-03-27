В Минске задержали закладчиков особо опасного психотропа

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали закладчиков особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, сообщает БЕЛТА.

В одном случае задержание производилось в квартире по ул. Сухаревской сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с оперативниками Московского РУВД столицы. "В момент задержания в квартире находилась 21-летняя закладчица и ее 24-летний сожитель, у которого при себе находилось высушенное вещество растительного происхождения. В квартире также было обнаружено около 34 г порошка, - рассказали в ГУВД. - Молодой человек находился в состоянии сильного наркотического опьянения, и до прибытия медиков оперативники оказывали ему необходимую помощь. Устанавливается его причастность к незаконному обороту наркотиков".

Изъятое было направлено на исследование в управление ГКСЭ по Минску. Согласно заключению экспертизы, высушенное вещество оказалось марихуаной, а порошкообразное светло-голубого цвета в свертке содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности, а закладкой минчанка промышляет несколько месяцев. В настоящее время Фрунзенским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ст.328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") УК.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, в столице вблизи дома №14 по ул. Жилуновича был задержан еще один сбытчик наркотиков, который закладывал их в различных местах Минска и Минского района.

Установлено, что процесс фасовки проходил непосредственно по месту жительства задержанного. В ходе первоначальной работы с ним оперативники выявили более 40 тайников. Предположительно, потребителями наркотиков являлись как столичные жители, так и жители ближайших районов.

При личном досмотре у задержанного при себе обнаружен и изъят сверток с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общей массой более 30 г. Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности фигуранта. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Проводится расследование.-0-