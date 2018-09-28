В Минске задержан гражданин Таджикистана, обвиняемый на родине в экстремизме

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском аэропорту задержали гражданина Таджикистана, который на родине обвиняется в организации деятельности экстремистской организации, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Мужчину задержали 18 сентября в аэропорту сотрудники минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте. На следующий день, 19 сентября, заместитель минского транспортного прокурора применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи. В настоящее время гражданин Таджикистана находится в следственном изоляторе №1 Минска.

Сейчас в белорусском надзорном ведомстве ожидают поступления экстрадиционных документов из Генпрокуратуры Таджикистана. Таджикские коллеги уведомлены, что этот человек задержан. На родине в отношении него возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации. Для представления материалов у таджикской стороны есть 40 суток с момента задержания обвиняемого.

"После того, как придут материалы, изучим их и дадим им правовую оценку", - сказал Дмитрий Брылев.

Вопросы выдачи лиц, совершивших преступления, между Беларусью и Таджикистаном регламентируются положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.-0-