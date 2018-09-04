4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан закладчик психотропов с 30 свертками альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Ленинского РУВД установили причастность 23-летнего уроженца Могилевской области к распространению особо опасного психотропного вещества альфа-PVP через закладки-тайники. "Злоумышленник был задержан на территории Фрунзенского района столицы. При личном обыске задержанного в кармане его куртки было обнаружено 30 свертков с порошкообразным веществом. Экспертами ГКСЭ проведена химическая экспертиза. Согласно заключению, представленные порошкообразные вещества бежевого и белого цветов содержат в своем составе альфа-PVP", - рассказали в ГУВД.

Мужчина оставлял закладки на территории столицы. Оперативники установили, что в день фигуранту удавалось заложить около 80 свертков. Постоянного места жительства в Минске он не имел, ежедневно снимал квартиру на сутки в разных районах. Фрунзенский (Минска) районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией либо без конфискации.

Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. ст.205, 206 УК ("Кража", "Грабеж"). Кроме того, он находился в розыске за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 209 УК ("Мошенничество").-0-

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