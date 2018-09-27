В Минске задержаны закладчики психотропа

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны два жителя Борисова, у одного из которых был обнаружен особо опасный психотроп альфа-PVP, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД столицы Эвелина Дручинина.
Поведение молодых людей, 1999 и 2001 годов рождения, показалось подозрительным сотрудникам ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Во время дальнейшего разбирательства оперативники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РУВД выяснили, что молодые люди являются закладчиками альфа-PVP. "В момент задержания у несовершеннолетнего борисовчанина было обнаружено 10 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, приспособления для курения и телефон, в котором содержалась переписка с "работодателями" и информация о закладках на территории Минска. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключению экспертов вещество является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP", - рассказала Эвелина Дручинина.
Оперативники установили, что парни занимались распространением психотропа всего три дня.
Ленинский (Минска) РОСК возбудил в отношении фигурантов уголовные дела по ч.3 ст.328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.-0-
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