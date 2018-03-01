В Минске заключен под стражу водитель, по чьей вине в аварии тяжело пострадал ребенок

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске заключен под стражу водитель, по чьей вине в ДТП тяжело пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователями УСК по Минску продолжается расследование уголовного дела в отношении 30-летнего водителя, который 25 февраля совершил ДТП на ул. Горецкого. "Ему 28 февраля предъявлено обвинение, с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По выводам следствия, мужчина имел возможность видеть, что на светофоре перед перекрестком был включен красный сигнал, однако он своевременно не снизил скорость и столкнулся с легковой Lancia, - отметила Марина Дранькова. - Водитель свою вину признал только в том, что пьяным сел за руль и превысил скорость. С его слов, он ранее несколько раз ездил за рулем автомобиля, никогда не обучался вождению и, соответственно, не имел права управления транспортными средствами".

Как сообщалось, вечером 25 февраля мужчина за рулем автомобиля Citroen Xantia столкнулся со стоящим впереди на светофоре автомобилем Lancia Kappa. В результате пострадала 4-летняя пассажирка Lancia. По предварительным данным, Citroen ехал со скоростью не менее 100 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. После случившегося водитель попытался скрыться и при задержании оказал активное сопротивление. Согласно результатам освидетельствования, у него выявлено сильное алкогольное опьянение (3,66 промилле).

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, по чьей вине в ДТП в Минске тяжело пострадал ребенок УСК по Минску в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице. Ее состояние оценивается как стабильное. Полученные травмы относятся к категории тяжких.-0-