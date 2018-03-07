В Минске затопило улицу Горецкого

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Горецкого напротив гипермаркета "Гиппо" затопило проезжую часть. На место отправлена бригада УП "Минскводоканал", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Участок дорожного покрытия залит водой. Предположительно, из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения. Точную причину установит аварийная бригада "Минскводоканала".

На месте происшествия также работают дорожные службы, задача которых - откачать воду и не допустить оледенения дороги. Работы контролируют представители администрации Фрунзенского района.-0-