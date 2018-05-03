В Минске завершено расследование дела о более 50 эпизодах хищения с банковских карт

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о более 50 эпизодах хищения с банковских карт, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Неправомерно приобретенные реквизиты банковских карт 26-летний мужчина использовал для того, чтобы покупать авиабилеты и бронировать гостиницы для себя и своих знакомых через различные онлайн-сервисы. Следствие установило более 50 эпизодов хищения денег с карт банков России. Сумма установленного ущерба по уголовному делу составила свыше Br35 тыс. Следователи тесно сотрудничали с российскими коллегами для установления обстоятельств преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 УК (покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере), ч.2 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно), ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения в крупном размере).

Обвиняемый свою вину не признал и мер по возмещению ущерба не принял. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Уголовное дело передано прокурору для изучения и направления в суд.-0-