В Минской области бывшая родитель-воспитатель подозревается в истязании детей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела образования одного из районов, которая подозревается в истязании воспитанников, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Женщина была родителем-воспитателем малолетних и несовершеннолетних детей в доме-интернате семейного типа. По данным следствия, несколько лет она систематически наносила побои своим воспитанникам. Эти действия квалифицированы по ч.2 ст.154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении) УК.
Следователи устанавливают обстоятельства противоправной деятельности, проводят работу со свидетелями и потерпевшими.
По инициативе следствия десять детей (как малолетних, так и несовершеннолетних), признанные по уголовному делу потерпевшими, изъяты из семьи. Им оказывают медико-социальную помощь. Следственные действия с ними проводятся при участии специалистов и с применением специальных методик работы. Расследование продолжается.-0-
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