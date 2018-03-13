В Минской области расследуют уголовное дело в отношении представителя швейцарской компании о хищении

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области расследуют уголовное дело в отношении коммерческого представителя швейцарской компании, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Прокуратура Солигорского района в мае 2017 года возбудила уголовное дело по ч.4 ст.209 УК в отношении коммерческого представителя АО Agro Suissе System (Швейцария) в Беларуси и директора одной из коммерческих структур республики по факту хищения ими денежных средств Слуцкого мясокомбината в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

В конце мая прошлого года Слуцкий РОСК возбудил еще одно уголовное дело по той же статье в отношении того же коммерческого представителя швейцарской компании. Он путем обмана должностных лиц ООО "Минскоблпродукт" (Москва), находясь в Минске, заключил от имени АО контракт на поставку технологического оборудования по приготовлению комбикормов. Общая стоимость оборудования - более 3,8 млн евро. Не намереваясь поставлять оборудование в адрес "Минскоблпродукта", фигурант дела завладел деньгами этого общества в сумме 973 тыс. евро - они были перечислены на расчетный счет АО в качестве предоплаты. В результате противоправных действий обществу причинен имущественный вред в особо крупном размере.

Позже Следственное управление УСК по Минской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий) в отношении экс-гендиректора КУП "Миноблмясомолпром" - управляющая компания холдинга "Мясомолпром". Тот давал указания руководству "Минскоблпродукта" о заключении контракта с Agro Suissе System и последующем перечислении в его адрес предоплаты.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Уголовное дело находится на стадии предварительного расследования в УСК по Минской области.

Вопросы надлежащего исполнения законодательства при экспортных поставках товаров, своевременности поступления выручки от внешнеторговых операций и взыскания просроченной дебиторской задолженности находятся на постоянном контроле прокуратуры Минской области. При содействии прокуратуры области в 2017 году субъектам хозяйствования Беларуси иностранными контрагентами возвращено более 150 млн российских рублей и свыше $800 тыс.-0-