В Минской области с начала года за пьяную езду конфисковано 25 автомобилей

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с начала года за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения конфисковано 25 автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

В области проводится профилактическая акция "Трезвый водитель". Дополнительные наряды ДПС откомандированы в районы региона и отрабатывают как основные магистрали области, так и отдаленные дороги в сельской местности.

За прошедшие сутки задержано 26 водителей в состоянии опьянения, в том числе один - повторно с начала года. Так, 22 февраля 36-летний житель Логойского района был первый раз задержан за управление авто в нетрезвом состоянии, составлен административный протокол и вынесено постановление по ст. 18.16 КоАП о наложении взыскания в виде лишения водительских прав и штрафа. А 10 марта на автодороге Жодино-Дениски в Логойском районе его снова остановили в состоянии опьянения. Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Материал направлен в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ст. 317-1 УК. Санкции статьи предусматривают конфискацию транспортного средства, независимо от права собственности.

"Госавтоинспекция Минской области призывает водителей полностью исключить алкоголь при управлении транспортом", - отметили в ГАИ.-0-