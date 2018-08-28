В Минской области за два месяца выявили 10 машин с перебитыми номерами и поддельными документами

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в июле-августе выявили 10 машин с перебитыми номерами и поддельными документами, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Правоохранители проводят специализированные рейды по выявлению фактов незаконной эксплуатации автомобилей с видоизмененными идентификационными номерными агрегатами и поддельными регистрационными документами. "Только за июль-август выявлено 10 таких фактов. Все автомобили недешевые, 2014-2018 годов выпуска: Infiniti, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee, Mazda CX-5, KIA Rio, Land Rover, Kia Ceed и другие", - рассказали в УГАИ УВД.

На автомобилях с российскими регистрационными знаками номерные агрегаты были изменены, а документы на право собственности ТС имели признаки подделки. "Во всех без исключения случаях управляли ими белорусы, которые покупали транспортные средства у мошенников по относительно низкой цене без переоформления в ГАИ", - отметили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Все машины с криминальным прошлым арестованы и доставлены для разбирательства с проведением экспертизы в территориальные ОВД. По двум фактам уже имеются заключения специалистов. Автомашины были угнаны на территории России, затем на них были перебиты номера и сфабрикованы свидетельства о регистрации. После чего автомобили были проданы гражданам Беларуси. Беспечные покупатели не понимают, что кроме потери своих денег, они могут быть привлечены еще и к уголовной ответственности", - подчеркнули в УГАИ УВД.

Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков влечет по ст. 380 УК наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, предусматривают лишение свободы на срок до трех лет. Согласно ст.381 УК за подделку либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства, в зависимости от обстоятельств преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.-0-