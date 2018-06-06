6 июня, Минcк /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за разбойное нападение разыскивают мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Днем 5 июня в Столбцовский РОВД позвонил 79-летний житель деревни Денисы и сообщил, что около часа назад на него напали. В незакрытый дом пенсионера зашли двое неизвестных и под угрозой ножа начали требовать деньги. Нападавшие связали хозяина, ранили его ножом и похитили Br3 тыс., после чего скрылись.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска, руководство Столбцовского РОВД, руководители и сотрудники управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован.

"Правоохранители выяснили, что к преступлению могут иметь отношение двое сезонных рабочих местного сельхозпредприятия - 47-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района. Оба ранее судимы, - рассказали в УВД. - Были получены сведения, что фигуранты на попутках направились в поселок Ивенец Воложинского района. Там приобрели спиртное, продукты и снова на попутном транспорте направились в деревню Шараи того же района. Там в 16.30 сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых".

Второй нападавший, по имеющимся сведениям, мог направиться в Минск. В связи с разбойным нападением управление уголовного розыска УВД Минского облисполкома разыскивает ранее неоднократно судимого 48-летнего Романа Стаселовича, уроженца деревни Добовичи Ивьевского района Гродненской области. На вид ему около 50 лет, рост около 160-170 см, волосы темные и коротко пострижены. Был одет в черную майку, темные джинсы, обувь светлого цвета, имел сумку через плечо. Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в УВД Минского облисполкома. Контактные телефоны: 8-017-229-05-90, 8-029-665-10-06, 8-029-614-14-46, 8-029-343-28-00. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.-0-