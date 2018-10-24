24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области задержали наркоторговца с особо крупной партией психотропа, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.
Операция по задержанию проходила по месту жительства наркодилера в деревне Крички Минского района. По оперативным данным, задержанный является так называемым закладчиком, он сбывал психотроп бесконтактным способом. В тайниках фигурант забирал вещество, уже расфасованное на дозы, и перезакладывал на берегу Минского моря.
В ходе первоначальной работы с задержанным оперативники выявили более 10 тайников, которые организовал фигурант.
Предварительно установлено, что промышлять незаконным бизнесом фигуранту удалось на протяжении лишь нескольких недель, обещанные деньги он так и не получил.
Во время личного досмотра у задержанного при себе обнаружены и изъяты свертки с особо опасным психотропным веществом общей массой более 100 г. Устанавливаются другие обстоятельства его противоправной деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-
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