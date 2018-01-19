В Минской области завершено расследование дела о преступлениях против половой неприкосновенности

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности, которые совершил житель Минской области в отношении двух своих дочерей. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина на протяжении нескольких лет неоднократно совершал противоправные действия, когда оставался наедине с дочерьми. "Учитывая возрастные и социально-психологические особенности потерпевших, на протяжении всего предварительного расследования с детьми работал специалист. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подследственный мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - рассказала Татьяна Белоног. - На основании собранных сведений и доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 166 (изнасилование) и ч. 2, 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) УК".

Мера пресечения, примененная в отношении обвиняемого с начала следствия, не изменялась - он заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Управлением Следственного комитета по Минской области уделяется особое внимание расследованию преступлений в отношении социально незащищенных групп граждан, особенно в отношении детей. "Защита здоровья и интересов детей - это предмет пристального внимания и одно из самых важных направлений в следственной работе, - отметила Татьяна Белоног. - В прошлом году следователями Минской области возбуждено 187 уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности и половой свободы, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних (ст.ст. 166-169 УК). Ответственность за такие преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

Анализ следственной работы показал, что насильственные действия сексуального характера в отношении детей, как правило, совершали члены семьи или их знакомыми. "Дети в силу возраста не всегда осознавали, что с ними делают взрослые, а также умалчивали о произошедшем, потому что от них зависели и/или были запуганы. По этим причинам факты насилия в отношении детей становятся известными лишь спустя некоторое время", - подчеркнула представитель УСК.

При расследовании таких уголовных дел следователи активно применяют практику использования дружественных комнат опроса, работают в тесном взаимодействии с квалифицированными специалистами, которые устанавливают контакт с детьми.-0-