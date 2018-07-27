27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автобус опрокинулся в кювет, более 10 пассажиров пострадали. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Сегодня около 15.30 вблизи д.Хатежино Минского района водитель 1989 года рождения, управляя автобусом МАЗ, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет, где опрокинулся. В автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате ДТП пострадали более 10 человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно оперативная группа.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, с просьбой сообщить об этом по телефонам:(017) 229-06-26, (017) 229-06-27.-0-