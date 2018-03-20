В Минском районе автомобиль сбил подростка

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минского района ищет очевидцев сегодняшнего наезда на пешехода в поселке Чачково, сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ Минского района.
Около 14.45 по улице Центральной вблизи местного магазина автомобиль BMW темного цвета наехал на пешехода 2005 года рождения. Водитель вышел из машины, поинтересовался у пострадавшего его самочувствием, а затем покинул место происшествия. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован.
ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту или записями с видеорегистраторов, позвонить по телефону +375 29 6501836.-0-
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