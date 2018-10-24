В Минском районе мужчина получил ожоги 1-3 степени при сжигании мусора

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мужчина сжигал мусор и получил термические ожоги 15% тела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Так, 23 октября в 15.55 спасателям поступило сообщение о том, что в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "термические ожоги 1-3 степени" (15% тела) доставлен мужчина 1987 года рождения.
Как рассказали в МЧС, пострадавший утром того же дня сжигал мусор в металлической бочке с использованием легковоспламеняющейся жидкости. При попадании ее на одежду и произошло загорание.
Спасатели просят граждан быть осторожными при использовании ЛВЖ.-0-
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