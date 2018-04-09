9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при переходе железнодорожных путей погиб ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.
Вечером 8 апреля в оперативно-дежурную службу Минского РУВД от дежурного по железнодорожной станции Помыслище поступило сообщение о смертельном травмировании ребенка поездом. Трагедия случилась с мальчиком 2009 года рождения. Он попал под скорый поезд Брест-Санкт-Петербург.
По предварительной информации, 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица и четверо ее несовершеннолетних внуков переходили железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу. "Женщина не в полной мере убедилась в отсутствии приближающегося поезда. Движущийся состав зацепил мальчика и протянул более 200 м", - сказала Елена Королева.
Машинист подавал гудки, сигнализирующие о приближении поезда. Он также применил экстренное торможение. Как пояснила женщина, она не увидела опасность из-за надземного перехода, который находился в непосредственной близости, а также яркого солнца.
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования ребенка пассажирским поездом. Опрашиваются очевидцы и участники происшествия, назначена экспертиза, ее проведения поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.-0-
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