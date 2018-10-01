1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при прокладке канализации двоих мужчин засыпало грунтом, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 30 сентября в 15.00. Земляные работы проводились на территории частного дома в деревне Большой Тростенец. Пострадавших спасали работники МЧС.

Мужчины с травмами различной степени тяжести госпитализированы.-0-