4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пропал 11-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мальчик ушел из дома на ул.Фабричной в агрогородке Большевик сегодня около 17.00. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Ребенок - ученик 5-го класса Городейской школы-интерната.

"Мама оставила его ненадолго одного дома, по всей вероятности он каким-то образом добрался до Минска, последний раз его видели около 19.00 в районе ул.Щедрина в Минске, - рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. - Ранее он уже уходил из дома. Может находиться у торговых центров или ресторанов быстрого питания".

Приметы: на вид 11 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо треугольное европейского типа, лоб средний по высоте и вертикальный, брови прямые, средние, рот средний, губы средней толщины, нос средний, уши треугольные, волосы прямые белокурые, глаза голубые, короткая стрижка, речь звонкая, ясная.

Одет мальчик был в зеленую болоньевую куртку, штаны зеленого цвета и черные ботинки.

При обнаружении можно связаться по номерам: +375295078640, +375296867690, 80172290704.-0-

Фото УВД Миноблисполкома