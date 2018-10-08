В Минском районе столкнулись две легковушки, оба водителя погибли

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение двух легковушек произошло в Минском районе, погибли оба водителя. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло у деревни Лусково. Водитель "Хундая" 1966 года рождения выехал на встречную, где столкнулся с "Фордом", за рулем которого была пенсионерка 1958 года рождения. "В результате оба водителя погибли, а ехавший в автомашине "Хундай" пассажир помещен в больницу", - проинформировали в МВД. В министерстве добавили, что все участники аварии минчане.-0-