В Минском районе трое несовершеннолетних обвиняются в повреждении светофора

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганских действиях, совершенных группой подростков, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 24 июня с мобильного телефона на номер "102" позвонил мужчина. По его словам, несколько человек на улице Студенецкой в Заславле нарушают общественный порядок и повреждают имущество.

На место прибыли сотрудники милиции. Три 15-летних местных жителя попытались убежать, но их догнали и задержали. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения. В результате их противоправных действий были повреждены 4 бленды светофора. Тем самым филиалу КУП "Минскоблдорстрой" причинен материальный ущерб на общую сумму Br267,55.

Установлено, что трое друзей накануне вместе ходили на рыбалку. Потом решили погулять по Заславлю. Вблизи АЗС ребята попросили незнакомого мужчину купить им в магазине спиртное и передали деньги. Распив на троих приобретенное пиво на остановке, они продолжили прогулку. Когда дошли до перекрестка, захотели посоревноваться в меткости бросания камней в светофор. В результате поочередных бросков на защитных козырьках светофора образовались трещины, некоторые фрагменты и пластик откололись.

Следователи выяснили, что двое из них состоят на учете, в связи с совершенным ранее административным правонарушением им уже выносилось предупреждение. По заключению психолого-психиатрических экспертиз, психическим расстройством (заболеванием) в период инкриминируемого деяния подростки не страдали, в применении принудительных мер безопасности или лечения не нуждаются.

Несовершеннолетние обвиняются в злостном хулиганстве. Они дали признательные показания и чистосердечно раскаялись в содеянном. Причиненный ущерб возмещен.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-