В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района, спасатели пришли на помощь пилоту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел вечером 2 июня. В 19.39 очевидец сообщил в МЧС, что в лесном массиве упал паратрайк.
Прибывшие на место работники МЧС обнаружили на месте крушения аппарата пилота - при падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему помощь и передали бригаде врачей. Состояние мужчины удовлетворительное.
Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа.-0-
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