7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Инцидент произошел сегодня около 11.40 на 15-м км автодороги Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь. Группа школьников-велосипедистов двигалась по обочине. Перед двигающимся автомобилем "Мерседес" 13-летняя велосипедистка упала с обочины на проезжую часть.
В УГАИ УВД Минского облисполкома позже уточнили, что один из школьников наехал на кирпич, велосипеды столкнулись, в результате чего девочка и упала. Водитель пытался объехать ребенка, но наехал на велосипед, упавший ей на ногу. Девочка получила травму ноги и была госпитализирована.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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