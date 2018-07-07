7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Инцидент произошел сегодня около 11.40 на 15-м км автодороги Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь. Группа школьников-велосипедистов двигалась по обочине. Перед двигающимся автомобилем "Мерседес" 13-летняя велосипедистка упала с обочины на проезжую часть.

В УГАИ УВД Минского облисполкома позже уточнили, что один из школьников наехал на кирпич, велосипеды столкнулись, в результате чего девочка и упала. Водитель пытался объехать ребенка, но наехал на велосипед, упавший ей на ногу. Девочка получила травму ноги и была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-

Фото ОГАИ Минского района