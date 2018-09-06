Под Минском инженер-физик распространял психотропы: у мужчины изъято 525 г наркотиков

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержан 23-летний инженер-физик одного из предприятий за распространение психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Молодого человека задержали в съемной квартире в поселке Лесковка. В сейфе было обнаружено более 525 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

По оперативным сведениям, фигурант около месяца был оптовым торговцем одного из интернет-магазинов, функционирующего из-за границы. Он получал крупные партии, которые фасовал на мелкие и оставлял для торговцев более низкого звена. Общение и расчеты на всех этапах проходили бесконтактным способом с соблюдением конспирации - через популярный интернет-мессенджер и систему электронных платежей. Для фасовки и хранения психотропов инженер специально снял квартиру.

Как рассказал задержанный, на контакт с интернет-магазином он вышел по собственной инициативе для получения дополнительного дохода. Предполагал таким образом быстрее погасить взятый для покупки автомобиля кредит. Начинал с мелких партий, однако довольно скоро ему стали доверять более крупный вес психотропов. По примерным оценкам, за неполный месяц он сумел получить доход около $1 тыс.

Минским РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Задержание стало результатом комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудников подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома, Логойского РОВД и Минского РУВД, силовую поддержку оперативникам оказали бойцы СОБРа.-0-