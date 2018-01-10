В Минском районе задержаны два продавца гашиша

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое 19-летних ранее не судимых жителей Минского района задержаны за сбыт гашиша, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением СК по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте опасных наркотических средств. Сбытчики были задержаны в ходе оперативных мероприятий и следственных действий, которые проводились по нескольким фактам приобретения и хранения молодыми людьми в Минском районе опасного наркотика. Во время задержания сбытчики находились в состоянии, вызванном потреблением наркотиков.

"Один из двух парней через интернет-магазин заказывал гашиш и забирал закладку с наркотиком. Он разрезал его на более мелкие части, фасовал и с помощью товарища сбывал непосредственным потребителям, в основном ровесникам", - рассказала Татьяна Белоног.

При личном обыске у парней были обнаружены свертки с приготовленным для сбыта гашишем общей массой более 5 г. Также изъяты использовавшиеся в преступных целях электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.

Задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

В рамках расследования продолжаются допросы, в том числе наркопотребителей, проводятся экспертные исследования по изъятым вещественным доказательствам. Устанавливаются иные лица, причастные к распространению наркотических средств.-0-