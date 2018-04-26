В Могилеве бобер решил поселиться в городе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве отловили бобра, который решил поселиться в городе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что на поле по пр.Мира, 71 обнаружили бобра, поступило в МЧС днем 25 апреля. "Животное находилось в норе. Спасатели оградили место, приняли меры по изоляции бобра. Работники ОАО "Спецавтопредприятие" отловили животное и вывезли его за пределы Могилева. Бобра выпустили на волю у деревни Половинный Лог Могилевского района. Пострадавших нет", - рассказали в правлении.-0-