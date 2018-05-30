В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются во взяточничестве

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются в получении взятки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора и начальника учебно-спортивного отдела Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта (спорткомплекс "Олимпиец"). Установлено, что обвиняемые приняли от индивидуального предпринимателя в качестве взятки денежные средства за предоставление спортивного зала для тренировок, а также за размещение внутренней рекламы в спорткомплексе.

Действия должностных лиц квалифицированы следствием как получение взятки группой лиц. Они заключены под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемых. Проводятся очные ставки, обыски, анализируются документы, касающиеся хозяйственной деятельности.

Следователи полагают, что действия обвиняемых носили системный характер, в связи с чем просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности фигурантов, проинформировать правоохранительные органы об известных им фактах по телефону 8 (0222) 29 81 29. В Следственном комитете отметили, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.-0-