9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве госпитализирована 14-летняя девочка после неудачной поездки на скутере, сообщили БЕЛТА в Управлении Госавтоинспекции МВД.

Авария произошла 8 апреля. Жительница агрогородка Романовичи Могилевского района, управляя без мотошлема незарегистрированным скутером, двигалась по улице Тютчева в направлении улицы Маневича. На закруглении дороги она не справилась с управлением, выехала на обочину, где наехала на световую опору.

В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями госпитализирована в реанимационное отделение Могилевской областной детской больницы, а ехавшая с ней пассажирка (18-летняя жительница Могилева) также госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. Девушка ехала в мотошлеме.

Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к строгому соблюдению ПДД. Ежегодно ситуация обостряется в апреле-мае, когда на дороги выезжает огромное количество мотоциклистов и водителей мопедов. Неумелое вождение двухколесных механических транспортных средств и невнимательность автомобилистов приводят к ДТП. "Главная обязанность водителя мотоцикла - получение водительского удостоверения соответствующей категории и использование мотошлема, а также зарегистрированного в установленном порядке и технически исправного транспортного средства. Чтобы избежать неприятностей на дороге, в первую очередь необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предельно внимательными и осторожными", - отметили в УГАИ. Секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжкими последствиями.

В свою очередь автомобилисты во время поворота, разворота или иного маневра обязаны убедиться в отсутствии мотоциклиста и обязательно включать указатели поворота.-0-